Объявлен конкурс на должность управляющего Рижским свободным портом

Рижский свободный порт
 

Рижский свободный порт. Фото: Lita Krone / LETA

Объявлен конкурс на должность управляющего Рижским свободным портом, свидетельствует публикация в официальном издании «Латвияс Вестнесис».

Конкурс среди претендентов на этот пост пройдет в три этапа. На первом будет оцениваться соответствие претендентов общим критериям, на втором - специфические знания, на третьем предусмотрены собеседования.

Претенденты должны иметь высшее академическое или профессиональное образование второго уровня по таким специальностям, как управление, финансы, экономика или инженерные науки, а наличие образования, связанного с транспортной отраслью, будет считаться преимуществом.

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Также кандидаты должны иметь не менее пяти лет опыта работы на руководящих должностях в крупных предприятиях или общественном секторе, знать государственный язык на высшем уровне и владеть по крайней мере английским и русским языками.

Заявки на конкурс принимаются до 22 мая.

Как сообщалось, ранее правление порта решило изменить зарплату управляющего, от конкурентоспособности которой зависит выбор приемлемого кандидата.

Впредь зарплата руководителя Рижского порта будет приравнена к зарплате управляющего Вентспилсским свободным портом.

Управляющий Вентспилсским портом Имант Сармулис в 2015 году заработал 148 тыс. евро, а его декларация за прошлый год пока не доступна. Бывший управляющий Рижским портом Леонид Логинов в 2015 году заработал в управлении порта около 70 тыс. евро, в прошлом году - примерно 65 тыс. евро.

Логинов руководил портом с 1998 года и ушел с должности в марте этого года по собственному желанию.

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