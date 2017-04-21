Эксперт: забудьте о кризисе после прекращения фондов ЕС, это глупости

"Забудьте о кризисе после прекращения фондов ЕС. Это полные глупости - фонды не кончатся, а даже если и кончатся, кризиса не будет», - заявил на форуме Dienas Bizness Auto 2017 экономист банка DNB Петерис Страутиньш.

«Фонды не кончатся, если только не прекратит свое существование сам ЕС, а даже если и кончатся, кризиса не будет», - считает он.

Этот год и следующие два будут очень приятными, сказал Страутиньш. Для экономики важны не только фонды ЕС, но и кредитование, нелинейные процессы в экспортном секторе. "Самый большой риск – это неспособность использовать возможности, потому что в преодолении кризисов (и в их создании) мы мастера», - заявил макроэкономический эксперт.

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По его мнению, перегрев экономики могут вызвать следующие факторы: новый цикл ипотечного кредитования начинается с очень низкого уровня долговых обязательств у домашних хозяйств; в 2017-2019 гг. будет много строиться общественных зданий, что ограничит ресурсы для жилья, и другие.

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