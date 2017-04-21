Минфин: брать взаймы на ремонт дорог - это не решение

Дорожные работы
 

Дорожные работы. Фото: Ieva Čīka / LETA

Кредиты для инвестиций в автодороги - это не решение, заявил сегодня на ежегодной конференции дорожной отрасли директор департамента фискальной политики Министерства финансов Нил Сакс.

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Это не тот путь, которым надо идти, подчеркнул он.

Сакс добавил, что у Латвии есть возможности заимствовать «дешевые деньги» на финансовых рынках, но инвестирование их в дороги отразится на государственном бюджете. «Мы не можем брать взаймы слишком много и жить за счет следующих поколений», - сказал представитель Минфина.

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Единственная ситуация, когда брать взаймы ради инвестиций в дороги можно - это проекты частно-публичного партнерства, причем главный риск в таких проектах должны брать на себя частные партнеры. Пример такого проекта - Кекавская окружная дорога, сказал Сакс.

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