Зарплаты, пенсии, налоги - министерства рассмотрят основные принципы реформы

Министерство финансов передало на согласование всем министерствам и другим партнерам основные принципы налоговой реформы. Заключения должны быть поданы до 24 апреля, чтобы 28 апреля их могло рассмотреть правительство на внеочередном заседании.

В рамках реформы предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения (ПНН) - 20% для доходов до 45 тыс. евро в год и 23% для доходов выше 45 тыс. евро в год. Не облагаемый ПНН дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев - с 175 до 250 евро в месяц.

Необлагаемый минимум для пенсионеров повысит ся с 235 евро до 250 евро в 2018 году, до 270 евро в 2019 году и до 300 евро в 2020 году.

Планируется также повысить минимальную зарплату с 380 до 430 евро.

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Будет отменен налог солидарности, введена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль. Лимит оборота микропредприятий предложено снизить с 100 000 евро до 40 000 евро.

В качестве компенсации могут быть повышены акцизный налог и налоги на азартные игры.

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