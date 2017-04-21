Потери из-за налоговой реформы компенсируют повышением акциза на горючее и алкоголь

Возникшую в результате налоговой реформы потерю налоговых поступлений планируется компенсировать повышением акцизного налога на горючее, сигареты и алкоголь. Это следует из основных принципов налоговой реформы, переданных на согласование Министерством финансов.

Акциз на не содержащий свинец бензин предлагается в 2018 году повысить на 7,8% - с 436 до 470 евро за 1000 литров, на содержащий свинец бензин - на 24%, с 455,3 евро до 564 евро за 1000 литров.

Акциз на дизтопливо планируется с 2018 года повысить на 11% - с 341 евро до 378 евро за 1000 литров, на сжиженный нефтегаз - на 12%, с 206 евро до 231 евро за 1000 литров.

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Ставку акцизного налога на сигареты планируется с 1 июля 2018 года поднять на 5,5% - с 67 евро до 70,7 евро за 1000 штук

Акциз на вино планируется с 1 марта 2018 года повысить на 18% - с нынешних 78 евро до 92 евро за 100 литров, на пиво - на 24%, с 4,5 до 5,6 за объемный процент абсолютного спирта, на остальные алкогольные напитки - на 15%, с 1450 до 1670 евро.

Как сообщалось, Министерство финансов передало на согласование всем министерствам и другим партнерам правительства основные принципы налоговой реформы. Заключения должны быть поданы до 24 апреля, чтобы 28 апреля их могло рассмотреть правительство на внеочередном заседании.

В рамках реформы предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения (ПНН) - 20% для доходов до 45 тыс. евро в год и 23% для доходов выше 45 тыс. евро в год. Не облагаемый ПНН дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев - с 175 до 250 евро в месяц.

Необлагаемый минимум для пенсионеров повысится с 235 евро до 250 евро в 2018 году, до 270 евро в 2019 году и до 300 евро в 2020 году. Планируется также повысить минимальную зарплату с 380 до 430 евро.

Будет отменен налог солидарности, введена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль. Лимит оборота микропредприятий предложено снизить с 100 000 евро до 40 000 евро.