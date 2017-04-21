Потери из-за налоговой реформы компенсируют повышением акциза на горючее и алкоголь

 

Фото: Alexander Ryumin/TASS/Scanpix

Возникшую в результате налоговой реформы потерю налоговых поступлений планируется компенсировать повышением акцизного налога на горючее, сигареты и алкоголь. Это следует из основных принципов налоговой реформы, переданных на согласование Министерством финансов.

Акциз на не содержащий свинец бензин предлагается в 2018 году повысить на 7,8% - с 436 до 470 евро за 1000 литров, на содержащий свинец бензин - на 24%, с 455,3 евро до 564 евро за 1000 литров.

Акциз на дизтопливо планируется с 2018 года повысить на 11% - с 341 евро до 378 евро за 1000 литров, на сжиженный нефтегаз - на 12%, с 206 евро до 231 евро за 1000 литров.

Реклама

Ставку акцизного налога на сигареты планируется с 1 июля 2018 года поднять на 5,5% - с 67 евро до 70,7 евро за 1000 штук

Акциз на вино планируется с 1 марта 2018 года повысить на 18% - с нынешних 78 евро до 92 евро за 100 литров, на пиво - на 24%, с 4,5 до 5,6 за объемный процент абсолютного спирта, на остальные алкогольные напитки - на 15%, с 1450 до 1670 евро.

Как сообщалось, Министерство финансов передало на согласование всем министерствам и другим партнерам правительства основные принципы налоговой реформы. Заключения должны быть поданы до 24 апреля, чтобы 28 апреля их могло рассмотреть правительство на внеочередном заседании.

В рамках реформы предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения (ПНН) - 20% для доходов до 45 тыс. евро в год и 23% для доходов выше 45 тыс. евро в год. Не облагаемый ПНН дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев - с 175 до 250 евро в месяц.

Необлагаемый минимум для пенсионеров повысится с 235 евро до 250 евро в 2018 году, до 270 евро в 2019 году и до 300 евро в 2020 году. Планируется также повысить минимальную зарплату с 380 до 430 евро.

Будет отменен налог солидарности, введена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль. Лимит оборота микропредприятий предложено снизить с 100 000 евро до 40 000 евро.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Inčukalna pag., 43000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR

reklama.vesti.lv

Как Латвия запускала ракету в космос Hi-Tech

Как Латвия запускала ракету в космос

Гламурные авто и красочные наряды на фестивале в Лас-Вегасе Hi-Tech

Гламурные авто и красочные наряды на фестивале в Лас-Вегасе

Психологи рассказали, что означает активность в соцсетях Wo&Men

Психологи рассказали, что означает активность в соцсетях

В Риге открывается выставка «Тайны Востока. Западная мода и Кита Wo&Men

В Риге открывается выставка «Тайны Востока. Западная мода и Кита

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление в Showbiz

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление в

Налоги

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
http://alkoutlet.lv

Темы

 