СГД снова начнет публиковать списки должников

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Учитывая большой интерес со стороны налогоплательщиков, Служба государственных доходов (СГД) планирует с 15 мая возобновить публикацию списка налоговых должников, сообщили агентству ЛЕТА ее представители.

Список будет доступен на сайте СГД, в него будут включены все занимающиеся хозяйственной деятельностью и юридические лица, задолжавшие по уплате налогов более 150 евро. Сведения о конкретном должнике можно получить и сейчас, но такой обширный список должников сейчас не составляется и не публикуется.

«Как учреждение мы хотим обеспечить максимальную прозрачность для общества. Предпринимателям будет легче выяснить ситуацию с налоговыми долгами у потенциальных партнеров, частным лицам - в каком положении находится предприятие, у которого они получают услуги», - отметила гендиректор СГД Илзе Цируле.

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Список будет обновляться раз в месяц. По последним данным, сейчас в Латвии насчитывается около 120 тыс. должников, долги примерно 47 тыс. из них превышают 150 евро.

СГД прекратила публиковать список крупнейших налогоплательщиков осенью 2016 года.


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