Аболтиня: «Единство» ждет от Минфина ответов на вопросы

Солвита Аболтиня
 

Солвита Аболтиня. Фото: Edijs Pālens / LETA

Входящая в правящую коалицию партия «Единство» скептически оценивает предложенные Минфином основные положения налоговой реформы, так как получила еще не все ответы на свои вопросы. Об этом агентству ЛЕТА заявила председатель парламентской фракции «Единства» Солвита Аболтиня.

Партия хочет получить ответы на конкретные вопросы, нужна также четкая модель, подтверждающая, что финансирование приоритетных отраслей не уменьшится, пояснила она.

Аболтиня сомневается, что предложенная налоговая реформа достигнет всех поставленных ранее целей, например, уменьшения неравенства доходов.

На ее взгляд, реформа достигнет только одной цели - стимулирование экономики.

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Пока же у «Единства» по поводу реформы больше вопросов, чем ответов, добавила она.

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), в ведении которого находится Минфин, концептуально поддерживает основные положения налоговой реформы, но еще продолжит дискуссии, сообщил агентству ЛЕТА член правления СЗК Эдгар Таварс. Сам он считает, что основные положения налоговой реформы следует поддержать.

Национальное объединение «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ еще обсудит планируемую реформу. Как сказал агентству ЛЕТА его сопредседатель Гайдис Берзиньш, необходимо еще обсудить и договориться по вопросам о льготах за иждивенцев.

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