После повышения акциза топливо подорожает на 4-5 центов

После увеличения акциза латвийские торговцы топливом боятся потерять часть клиентов, которые будут заправляться в Литве. В связи с запланированным Минфином повышением ставки налога на топливо, в будущем году цены вырастут, в среднем, на 4-5 центов за литр, сообщает агентство ЛЕТА.

Как указал председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Мартиньш Стиранс, несмотря на то, что торговцы топливом как коммерсанты поддерживают предусмотренную в налоговой реформе снижение ставки подоходного налога и понимают необходимость найти средства в других местах, страх вызывает возможность ухода части клиентов в Литву.

Стиранс пояснил, что в Эстонии в прошлом году резко подняли акциз на топливо, после чего в зиемельском регионе Латвии был зафиксирован значительный прирост эстонских клиентов. По его словам, информации о том, что Литва планирует поднять ставки акцизного налога, нет, поэтому жители юга Латвии в будущем году смогут ездить за более дешевым топливом туда.

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Кроме того, существует возможность, что

повышение цены в Латвии может способствовать развитию нелегального рынка.

Он добавил, что после снижения объемов проданного в Латвии топлива прогнозы Минфина о приросте доходов от повышения налога в 2018 году могут не сбыться.

Как уже писал Русский TVNET, возникшую в результате налоговой реформы потерю налоговых поступлений планируется компенсировать повышением акцизного налога на горючее, сигареты и алкоголь. Это следует из основных принципов налоговой реформы, переданных на согласование Министерством финансов.

Акциз на не содержащий свинец бензин предлагается в 2018 году повысить на 7,8% - с 436 до 470 евро за 1000 литров, на содержащий свинец бензин - на 24%, с 455,3 евро до 564 евро за 1000 литров.

Акциз на дизтопливо планируется с 2018 года повысить на 11% - с 341 евро до 378 евро за 1000 литров, на сжиженный нефтегаз - на 12%, с 206 евро до 231 евро за 1000 литров.

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