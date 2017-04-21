После повышения акциза топливо подорожает на 4-5 центов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

После увеличения акциза латвийские торговцы топливом боятся потерять часть клиентов, которые будут заправляться в Литве. В связи с запланированным Минфином повышением ставки налога на топливо, в будущем году цены вырастут, в среднем, на 4-5 центов за литр, сообщает агентство ЛЕТА.

Как указал председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Мартиньш Стиранс, несмотря на то, что торговцы топливом как коммерсанты поддерживают предусмотренную в налоговой реформе снижение ставки подоходного налога и понимают необходимость найти средства в других местах, страх вызывает возможность ухода части клиентов в Литву.

Стиранс пояснил, что в Эстонии в прошлом году резко подняли акциз на топливо, после чего в зиемельском регионе Латвии был зафиксирован значительный прирост эстонских клиентов. По его словам, информации о том, что Литва планирует поднять ставки акцизного налога, нет, поэтому жители юга Латвии в будущем году смогут ездить за более дешевым топливом туда.

Реклама

Кроме того, существует возможность, что

повышение цены в Латвии может способствовать развитию нелегального рынка.

Он добавил, что после снижения объемов проданного в Латвии топлива прогнозы Минфина о приросте доходов от повышения налога в 2018 году могут не сбыться.

Как уже писал Русский TVNET, возникшую в результате налоговой реформы потерю налоговых поступлений планируется компенсировать повышением акцизного налога на горючее, сигареты и алкоголь. Это следует из основных принципов налоговой реформы, переданных на согласование Министерством финансов.

Акциз на не содержащий свинец бензин предлагается в 2018 году повысить на 7,8% - с 436 до 470 евро за 1000 литров, на содержащий свинец бензин - на 24%, с 455,3 евро до 564 евро за 1000 литров.

Акциз на дизтопливо планируется с 2018 года повысить на 11% - с 341 евро до 378 евро за 1000 литров, на сжиженный нефтегаз - на 12%, с 206 евро до 231 евро за 1000 литров.

Еще по этой теме
Потери из-за налоговой реформы компенсируют повышением акциза на горючее и алкоголь

Потери из-за налоговой реформы компенсируют повышением акциза на горючее и алкоголь

В Латвии в ближайшие годы повысят акциз на бензин и дизельное топливо

В Латвии в ближайшие годы повысят акциз на бензин и дизельное топливо

Рост акциза на топливо приведет к повышению цен

Рост акциза на топливо приведет к повышению цен


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 57900 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Гламурные авто и красочные наряды на фестивале в Лас-Вегасе Hi-Tech

Гламурные авто и красочные наряды на фестивале в Лас-Вегасе

Как Латвия запускала ракету в космос Hi-Tech

Как Латвия запускала ракету в космос

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление Showbiz

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление

В Риге открывается выставка «Тайны Востока. Западная мода и Кита Wo&Men

В Риге открывается выставка «Тайны Востока. Западная мода и Кита

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины Showbiz

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины

Топливо

Цены

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 