Торговля природным газом: смотрите, сколько желающих

 

Фото: LETA

Заявку на торговлю газом на свободном рынке природного газа подало предприятие «Booking Group», таким образом, число коммерсантов, изъявивших желание торговать природным газом, достигло двадцати, свидетельствует информация регистра торговцев.

Также заявки подали АО «Латвияс газе», АО «Latvenergo», ООО «Enefit», АО «AJ Power Gas», ООО «ЕSK Sistеmas», ООО «Frenzo», ООО «Euro Energo Company», ООО «GEG», ООО «Latvijas propаna gаze», АО «Rigas gaze», ООО «Renergy Latvia», ООО «MVBK», ООО «Scener», АО «Daugavpils siltumtikli», ООО «WIN Baltic», ООО «Willbrook Management», «Imlitex Latvija» и две литовские компании «Lietuvos Duju Tiekimas» и «Litgas».

Как сообщалось, в связи с открытием рынка природного газа с 3 апреля 2017 года юридические лица до 15 июня этого года должны выбрать поставщика газа и заключить с ним договор. Если новый договор не будет заключен, до 1 июля 2017 года природный газ им будет поставлять действующий торговец в соответствии с действующими дифференцированными конечными тарифами, а после 1 июля - по утвержденной регулятором цене в рамках последней гарантированной поставки плюс 20%.

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В свою очередь домашним хозяйствам после открытия рынка необязательно выбирать нового поставщика природного газа или покупать природный газ по рыночной цене.

Если домохозяйства будут продолжать покупать природный газ у имеющегося торговца, то они как связанные пользователи будут получать газ по установленной КРОУ цене. Обязательство поставлять природный газ связанным потребителям по регулируемой цене установлен для АО «Латвияс газе» как публичного торговца природным газом до 2019 года.

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