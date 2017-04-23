Домбровскис: судьба соглашения о свободной торговле между ЕС и США остается неясной

Соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и США (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, TTIP) является одним из самых проблемных вопросов в отношениях между ЕС и Америкой, считает еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.

Во время визита в Вашингтон, где с 19-го по 21 апреля проходила весенняя сессия Международного валютного фонда и Всемирного банка, Домбровскис убедился, что новая американская администрация настроена на продолжение сотрудничества с ЕС. Однако еще до прихода к власти новой администрации процесс работы над TTIP продвигался очень тяжело и сейчас в переговорах наступила пауза, сказал он.

«Внутри ЕС тоже звучали возражения против подписания этого соглашения, в том числе со стороны негосударственного сектора. Сейчас надо понять, достаточно ли между обеими сторонами точек соприкосновения, которые позволят продолжить работу над договором», - считает Домбровскис.

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Еврокомиссар подчеркивает, что ЕС и США связывает многолетнее стратегическое сотрудничество и оно продолжится, несмотря на противоречивые заявления новой американской администрации.

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