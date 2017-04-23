Минобороны за 5,5 млн евро приобретет пулеметы

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

Министерство обороны за 5 525 888 евро приобретет пулеметы и комплектующие части к ним, сообщили агентству ЛЕТА в оборонном ведомстве.

Пулеметы калибра 7,62 и 12,7 миллиметров и комплектующие к ним поставит бельгийская оружейная компания «FN Herstal».

Закупочная процедура проходила в порядке переговоров, а не проведения конкурса.

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Пулеметы предусмотрены для регулярных войск Национальных вооруженных сил и подразделений Земессардзе.

Точное число приобретаемых пулеметов Минобороны не раскрывает из соображений информационной безопасности.

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