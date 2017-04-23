Половина сельскохозяйственной земли Латвии принадлежит иностранцам

В отдельных краях Латвии уже практически половина сельскохозяйственной земли и леса принадлежит фирмам, владельцы которых непосредственно или через посредника, находятся за пределами границы Латвии.

На портале объявлений и региональных газетах часто можно встретить призывы продавать сельскую землю и леса. В отличие от других рыночных операций, здесь нередко объявление начинается с информации, что покупателем является Латвийская фирма. По разным причинам, многие не хотят, чтобы латвийская земля стала собственностью иностранных граждан. Тем не менее, уже многие годы в нашей стране есть множество мест, где хозяйничают зарубежные предприятия.

Фермер и владелец леса Артис Вайводс, который хозяйничает недалеко от Резекне, передаче «de facto» рассказал, что он сам снимает в аренду землю у немецкой компании. Если позволят средства, он сможет ее выкупить. В Латгале сельскую землю можно снимать примерно за 50-60 евро за гектар.

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Руководитель SIA «Arco Real Estate» Марис Лаукалейс говорит: «Сельскохозяйственные земли на рынке являются стабильным активным сегментом, даже в те годы, когда в городе цены падают. Сейчас покупают даже то, что раньше никого не интересовало, например, болотистую местность или гористую.»

Имеющиеся во владении самые большие сельскохозяйственные и лесные земельные угодья по стране происхождения капитала, на основании данных VZD, «Lursoft», «de facto».

Швеция 171 977,8 га

Норвегия 48 104 га

Дания 46 972,7 га

Германия 30 550,6 га

Люксембург 19 200,4 га

Нидерланды 8 483,4 га

Кипр 5 106,2 га

Австрия 3 972,8 га

Литва 2 761,8 га

Гернси 1 959,2 га

Эстония 733,4 га

Бельгия 522,2 га

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