Прогнозируемые затраты на «Rail Baltica» - 5,8 млрд евро

 

Фото: Zane Bitere / LETA

Затраты на проект железнодорожной магистрали с европейской шириной рельсов «Rail Baltica» могут составить 5,788 мрлд евро, заявил сегодня на форуме «Rail Baltica Global Forum 2017» партнер EY в странах Балтии Наурис Клява.

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По его словам, анализ затрат и преимуществ «Rail Baltica» разработан для актуализации исследования AECOM 2011 года в условиях, когда решения об инвестициях уже приняты. В анализе «Rail Baltica» трактуется как глобальный проект, а не три отдельных проекта в трех странах Балтии.

Из общих затрат в размере 5,788 млрд евро ЕС может покрыть 4,635 млрд евро, а страны Балтии - 1,154 млрд евро.

В Эстонии проект будет стоить 1,346 млрд евро (национальная часть финансирования - 268 млн евро), в Латвии - 1,968 млрд евро (393 млн евро), в Литве - 2,473 млрд евро (493 млн евро),

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По словам Клявы, социально-экономическая выгода от проекта превысит 16 млрд евро, в том числе он будет означать преимущества для дорожных предприятий, грузоперевозчиков, операторов железной дороги, уменьшение шумов и загрязнения. Существенное влияние окажет проект и на экономику трех стран.

В исследовании говорится, что проект создаст эффект мультипликатора ВВП в размере 2 млрд евро. Есть и не поддающиеся исчислению преимущества, например, более тесное сотрудничество стран Балтии, более широкий доступ к возможностям развлечений и культуры в регионе.

«Rail Baltica» в среднем будет генерировать денежный поток в размере почти 6 евро на каждый инвестированный из государственного бюджета евро.

Предусматривается, что «Rail Baltica» создаст или сохранит 13 тыс. рабочих мест в строительстве и еще 24 тыс. прямо или косвенно связанных с проектом рабочих мест в других отраслях в период строительства.

После начала перевозок «Rail Baltica» улучшит безопасность сообщения в странах Балтии и создаст условия для сохранения жизни примерно 400 человек, что равноценно экономической выгоде в размере 30 млн евро в год. Выгода от уменьшения выбросов и загрязнения воздуха составит 6,3 млрд евро.

Клява подчеркнул, что преимущества проекта значительно превышают затраты.

Потенциальная цена билета для путешествия по «Rail Baltica» от Таллина до Риги составит 38 евро (длительность поездки - 1 час 55 минут), от Вильнюса до Риги - 38 евро (2 часа 1 минута), от Таллина до Вильнюса - 76 евро (4 часа 5 минут).

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