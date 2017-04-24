Центр защиты прав потребителей обратился к получателям займов от Credit24

 

Фото: AP/Scanpix

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил письменное обещание от SIA «IPF Digital Latvia», которое на латвийском рынке работает под брендом Credit24, о выплате потребителям ранее оплаченной позиции - «Непокрытые убытки кредиторов».

Что это значит? Это значит, что SIA признала допущенную ошибку, включая в счет клиентов расходы, связанные с получением долга начиная с 1 февраля 2013 года. И теперь готово возместить потребителям ущерб.

Для того, чтобы получить возмещение, клиенты должны в течении года (до 27 марта 2018 года) обратиться к SIA «IPF Digital Latvia» с письменным заявление.

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В свою очередь SIA «IPF Digital Latvia» обещало известить письмами на зарегистрированные электронные адреса всех клиентов, которых касается данная финансовая ситуация.

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