Пока все будут отдыхать, правительство рассмотрит тезисы налоговой реформы

Правительство рассмотрит основные положения налоговой реформы все-таки на следующей, а не на этой неделе, как планировало раньше.

2 мая премьер-министр Марис Кучинскис встретится с парламентской фракцией «Единства» и ответит на ее вопросы относительно налоговой реформы, а 3 мая основные положения реформы рассмотрит правительство.

Дискуссия коалиционных партий о налоговой реформе тоже перенесена на следующую неделю, сообщил журналистам Кучинскис.

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Сегодня «Единство» пригласило премьер-министра Мариса Кучинскиса на заседание своей парламентской фракции и правления на следующей неделе, чтобы получить ответы на все вопросы относительно налоговой реформы. Зампредседателя правления партии Эдвард Смилтенс подчеркнул, что «Единство» в принципе поддерживает налоговую реформу.

Как сообщалось, Министерство финансов передало на согласование всем министерствам и другим партнерам правительства основные принципы налоговой реформы на прошлой неделе. Заключения министерства должны подать до сегодняшнего дня, чтобы 28 апреля их могло рассмотреть правительство на внеочередном заседании.

В рамках реформы предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения (ПНН) - 20% для доходов до 45 тыс. евро в год и 23% для доходов выше 45 тыс. евро в год. Не облагаемый ПНН дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев - с 175 до 250 евро в месяц.

Необлагаемый минимум для пенсионеров повысится с 235 евро до 250 евро в 2018 году, до 270 евро в 2019 году и до 300 евро в 2020 году.

Планируется также повысить минимальную зарплату с 380 до 430 евро.

Будет отменен налог солидарности, введена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль. Лимит оборота микропредприятий предложено снизить с 100 000 евро до 40 000 евро.

Для компенсации потери налоговых поступлений в результате реформы планируется повысить акцизный налог на топливо, сигареты и алкоголь.

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