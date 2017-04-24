Финны интересуются потенциальным транспортным коридором «Rail Baltica»

Финская экспортная индустрия проявляет большой интерес к потенциальному транспортному коридору «Rail Baltica», отметил на форуме «Rail Baltica Global Forum 2017» директор кластера центров логистики LIMOWA Йорма Харконнен.

Сейчас перевозки грузов в страны Центральной и Восточной Европы в этом коридоре осуществляются автотранспортом по «Via Baltica», отметил он.

Финская экспортная индустрия очень заинтересована в переносе этих грузоперевозок на железную дорогу. Между Таллином и Хельсинки сейчас ежемесячно транспортируется более 18 тыс. грузовых автомашин и полутрейлеров. К 2025 году прогнозируется увеличение их количества на 25%.

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