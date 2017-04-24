Финны интересуются потенциальным транспортным коридором «Rail Baltica»

 

Фото: ieva

Финская экспортная индустрия проявляет большой интерес к потенциальному транспортному коридору «Rail Baltica», отметил на форуме «Rail Baltica Global Forum 2017» директор кластера центров логистики LIMOWA Йорма Харконнен.

Сейчас перевозки грузов в страны Центральной и Восточной Европы в этом коридоре осуществляются автотранспортом по «Via Baltica», отметил он.

Финская экспортная индустрия очень заинтересована в переносе этих грузоперевозок на железную дорогу. Между Таллином и Хельсинки сейчас ежемесячно транспортируется более 18 тыс. грузовых автомашин и полутрейлеров. К 2025 году прогнозируется увеличение их количества на 25%.

Реклама
Еще по этой теме
Прогнозируемые затраты на «Rail Baltica» - 5,8 млрд евро

Прогнозируемые затраты на «Rail Baltica» - 5,8 млрд евро


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR
Дом
Дом, Katvaru pag., 380000 EUR
Земля
Земля, Ziemeļblāzma, 69500 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые узнали, что вреднее - ожирение или курение Wo&Men

Ученые узнали, что вреднее - ожирение или курение

В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды Hi-Tech

В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды

ФОТО: «Русская Ким Кардашян» в очередной раз разделась, одевшись Showbiz

ФОТО: «Русская Ким Кардашян» в очередной раз разделась, одевшись

Знакомьтесь: такса Крузо - самое популярное животное в Сети Wo&Men

Знакомьтесь: такса Крузо - самое популярное животное в Сети

Певицу Лолиту не пустили к больной дочери Showbiz

Певицу Лолиту не пустили к больной дочери

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 