Аугулис: налогоплательщики стран Балтии не должны дотировать инфраструктуру «Rail Baltica»

Странам Балтии нужно сделать все, чтобы налогоплательщикам в будущем не пришлось дотировать инфраструктуру «Rail Baltica», заявил министр сообщения Улдис Аугулис на встрече с балтийскими коллегами в рамках форума «Rail Baltica Global Forum 2017».

На встрече с координатором проекта коридора Северное море - Балтийское море, представителем Еврокомиссии Катрин Траутман Аугулис обсудил детали распределения работы и вопросы финансирования. Он выразил удовлетворение тем, что подготовлен актуализированный анализ расходов и преимуществ «Rail Baltica», который доказывает, что проект актуален не только с точки зрения безопасности, экологии и социальной политики, но и экономически обоснован.

Аугулис поддержал литовского коллегу Рокаса Масюлиса, который заявил, что проект должен быть прибыльным, что планируется после 2028 году. Аугулис призвал коллег быть едиными в этом вопросе и сделать все, чтобы в будущем налогоплательщикам стран Балтии не пришлось дотировать проект.

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