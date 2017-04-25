Премьер: партнеры по правящей коалиции поддерживают налоговую реформу

Премьер-министр Марис Кучинскис
 

Премьер-министр Марис Кучинскис. Фото: Ieva Čīka / LETA

Партнеры по правящей коалиции концептуально поддерживают налоговую реформу, заявил сегодня после совещания партий правящей коалиции премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК).

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Он подчеркнул, что дискуссии по реформе еще будут продолжены.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) также высказала прогноз, что остальные партнеры по правительству поддержат реформу.

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Премьер на этой неделе встретится для обсуждения реформы с национальным объединением «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, а на следующей неделе - с «Единством».

В правительстве этот вопрос будет рассматриваться 3 мая.

Как сообщалось, Министерство финансов передало на согласование всем министерствам и другим партнерам правительства основные принципы налоговой реформы на прошлой неделе. Заключения министерства должны подать до сегодняшнего дня, чтобы 28 апреля их могло рассмотреть правительство на внеочередном заседании.

В рамках реформы предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения (ПНН) - 20% для доходов до 45 тыс. евро в год и 23% для доходов выше 45 тыс. евро в год. Не облагаемый ПНН дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев - с 175 до 250 евро в месяц.

Необлагаемый минимум для пенсионеров повысится с 235 евро до 250 евро в 2018 году,

до 270 евро в 2019 году и до 300 евро в 2020 году. Планируется также повысить минимальную зарплату с 380 до 430 евро.

Будет отменен налог солидарности, введена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль. Лимит оборота микропредприятий предложено снизить с 100 000 евро до 40 000 евро.

Для компенсации потери налоговых поступлений в результате реформы планируется повысить акцизный налог на топливо, сигареты и алкоголь.

Налоговая реформа не будет предусматривать выделение 1% социальных взносов для здравоохранения

Налоговая реформа не будет предусматривать выделение 1% социальных взносов для здравоохранения, а решения по финансированию медицины будут предложены позже, сообщил после совещания партий правящей коалиции премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК).

Он отметил, что данная мера в рамках налоговой реформы не была предусмотрена и ранее, а была «опиской». На заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству было достигнуто соглашение о привязке налоговых платежей и бюджета здравоохранения, но не было планов выделять на эти цели 1% социальных взносов, пояснил премьер.

По этому вопросу не удалось достичь соглашения, потому что против выделения 1% выступали Министерство благосостояния и профсоюзы.

Таким образом, предстоит работа, чтобы найти другие модели и другие ресурсы для финансирования здравоохранения, сказал глава правительства.

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