Министр финансов: если не повысить акцизный налог, от этого потеряет бюджет

Дана Рейзниеце-Озола
 

Дана Рейзниеце-Озола. Фото: Ieva Čīka / LETA

Если в контексте налоговой реформы не будет повышен акцизный налог, от этого потеряет бюджет, заявила на Латвийском радио министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

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Налоговая реформа предусматривает увеличение налога на азартные игры и акциза, чтобы компенсировать потерю поступлений в бюджет.

«Запланировано такое повышение, которое не уничтожит отрасль, а также сохранит конкурентоспособность», - сказала министр.

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Рейзниеце-Озола подчеркнула, что повышение акцизного налога должно рассматриваться в контексте стран Балтии. Соседние Литва и Эстония тоже планируют повышение акцизного налога, поэтому, если даже в Латвии акциз не будет увеличен, цены вырастут, потому что, используя ситуацию, их повысят торговые предприятия. Таким образом,

в проигрыше будет только государственный бюджет, а выгоду от этой ситуации получат торговцы.

Как сообщалось, возникшую в результате налоговой реформы потерю налоговых поступлений планируется компенсировать повышением акцизного налога на горючее, сигареты и алкоголь. Это следует из основных принципов налоговой реформы, переданных на согласование Министерством финансов.

Акциз на не содержащий свинец бензин предлагается в 2018 году повысить на 7,8% - с 436 до 470 евро за 1000 литров, на содержащий свинец бензин - на 24%, с 455,3 евро до 564 евро за 1000 литров.

Акциз на дизтопливо планируется с 2018 года повысить на 11% - с 341 евро до 378 евро за 1000 литров, на сжиженный нефтегаз - на 12%, с 206 евро до 231 евро за 1000 литров.

Ставку акцизного налога на сигареты планируется с 1 июля 2018 года поднять на 5,5% - с 67 евро до 70,7 евро за 1000 штук

Акциз на вино планируется с 1 марта 2018 года повысить на 18% - с нынешних 78 евро до 92 евро за 100 литров, на пиво - на 24%, с 4,5 до 5,6 за объемный процент абсолютного спирта, на остальные алкогольные напитки - на 15%, с 1450 до 1670 евро.

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