Кучинскис: Налоговая реформа - не помощь тем, кто не платит налоги

Налоговая реформа - не помощь тем, кто не платит налоги, сказал в передаче «900 секунд» на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

«Мы стараемся больше помочь тем, кто получает меньше, но работает. Это не помощь тем, кто не платит налоги. Поэтому нужно понимать, что ты просто физически не можешь получать услуги, если уклоняешься от налогов», - подчеркнул премьер.

На просьбу прокомментировать, что получит от реформы «обычный человек»,

Кучинскис в качестве одного из основных преимуществ назвал повышение необлагаемого минимума и дифференциацию подоходного налога с населения

, что положительно скажется на кошельках латвийцев.

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У тех, кто получает большие зарплаты, таких бонусов не будет, отметил премьер.

На вопрос о том, поддерживает ли он повышение акцизного налога на топливо с учетом того, как это может повлиять на цены других услуг, премьер-министр сказал, что по этому вопросу еще планируются дискуссии, кроме того, нельзя один налог рассматривать в отрыве от общей системы.

«Нельзя только снижать налоги, что дает больше денег людям. Нужно найти и компенсационные механизмы. Дискуссии еще впереди, и больше всего это касается топлива», - сказал Кучинскис.

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