Вейонис призывает не медлить с утверждением налоговой реформы

 

Фото: Zane Bitere / LETA

Президент Раймонд Вейонис призывает не медлить с утверждением налоговой реформы, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

Еще по этой теме

«Рассчитываю на ответственное решение политических партий при утверждении новой налоговой политики. Налоговая реформа является одной из главных задач правительства, и медлить с этим нельзя», - сказал Вейонис сегодня во время встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Президент высоко оценил тот факт, что подготовка налоговой реформы велась при участии социальных партнеров, предпринимательских организаций и экспертов. На следующей неделе проект реформы будет рассматривать правительство.

Реклама

«Теперь партнеры по правящей коалиции должны доказать свою готовность действовать не только на словах, но и на деле. Считаю, что это одна из важнейших реформ в Латвии за 25 лет независимости. Необоснованное промедление в ее реализации приведет к снижению доверия к государству со стороны предпринимателей и жителей», - сказал президент.

Реформа нужна, чтобы ускорить экономическое развитие за счет создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности,

способствовать увеличению доходов населения, особое внимание уделяя семьям с детьми и менее обеспеченным группам населения, подчеркнул президент. Важная роль в ходе реформы отводится и борьбе с теневой экономикой, что будет возможно лишь в том случае, если все будут честно платить налоги, подчеркнул Вейонис.

Как сообщалось, Министерство финансов передало на согласование всем министерствам и другим партнерам правительства основные принципы налоговой реформы на прошлой неделе. Правительство этот вопрос планирует рассмотреть 3 мая.

В рамках реформы предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения (ПНН) - 20% для доходов до 45 тыс. евро в год и 23% для доходов выше 45 тыс. евро в год. Не облагаемый ПНН дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев - с 175 до 250 евро в месяц.

Необлагаемый минимум для пенсионеров повысится с 235 евро до 250 евро в 2018 году, до 270 евро в 2019 году и до 300 евро в 2020 году. Планируется также повысить минимальную зарплату с 380 до 430 евро.

Будет отменен налог солидарности, введена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль. Лимит оборота микропредприятий предложено снизить с 100 000 евро до 40 000 евро.

Для компенсации потери налоговых поступлений в результате реформы планируется повысить акцизный налог на топливо, сигареты и алкоголь.

Еще по этой теме
Цена налоговых реформ: бюджет может недосчитаться 460 млн евро

Цена налоговых реформ: бюджет может недосчитаться 460 млн евро

Минфин: налоговая реформа может обеспечить рост латвийской экономики на 5%

Минфин: налоговая реформа может обеспечить рост латвийской экономики на 5%

Кучинскис: план налоговой реформы будет готов на следующей неделе

Кучинскис: план налоговой реформы будет готов на следующей неделе


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babīte, 168000 EUR
Дом
Дом, Mārupe, 195000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 58000 EUR

reklama.vesti.lv

Видео-бомба: Собчак и Виторган показали, как повысить либидо Wo&Men

Видео-бомба: Собчак и Виторган показали, как повысить либидо

Сеть отелей предложила туристам фотографироваться без одежды Hi-Tech

Сеть отелей предложила туристам фотографироваться без одежды

Врачи связали возраст матерей и детскую смертность Wo&Men

Врачи связали возраст матерей и детскую смертность

Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию Hi-Tech

Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию

ФОТО: Поклонники любуются 18-летней дочерью Агутина и Варум Showbiz

ФОТО: Поклонники любуются 18-летней дочерью Агутина и Варум

Налоги

Экономика

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 