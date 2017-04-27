На реставрацию памятника Свободы нужно 200 тыс. евро, но денег нет

Срок проведения реставрационных работ наступил несколько лет назад. Предстоящее лето - последний срок, чтобы привести памятник в порядок перед столетием Латвии, но ни государство, ни Рижская дума средств на это не выделили.

В плане работ ответственного за памятник муниципального агентства памятников пункт о реставрации не значился. В последний раз памятник Свободы реставрировался в 2006 году, когд была восстановлена позолота на звездах. На этот раз объем реставрационных работ больше, и примерная сумма составляет 200 тыс. евро.

Специалист агентства памятников по реставрации Иво Граудумс рассказал, что подножие памятника приводится в порядок каждый год, также чистятся швы, но пришло время работ именно в верхней части памятника. В частности, он должен быть заново покрыт водоотталкивающей жидкостью.

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Представитель агентства памятников Марите Шенберга выразила надежду, что средства будут выделены через Государственную инспекцию по охране памятников культуры (ГИОПК). Ранее так уже предоставлялись средства на Братское кладбище. Со своей стороны, руководитель отдела политики культурного наследия ГИОПК Янис Асарис такую возможность отрицает.

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