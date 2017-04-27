Депозиты – прекрасный способ улучшения финансовой ситуации

 

Фото: Пресс-фото

Создание накоплений – очень полезное дело. Таким способом можно создать «подушку безопасности» на случай непредвиденных расходов, обзавестись средствами для крупных покупок или на образование и достичь в итоге финансовой независимости. С появлением накоплений люди все больше начинают интересоваться методами управления накопленными средствами.

Возможности имеются разные, но одним из самых надежных и проверенных вариантов являются банковские денежные вклады. Однако, перед тем, как сделать вклад, необходимо ознакомиться со спецификой данной финансовой услуги.

Нужно подумать о безопасности денег

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С течением времени способов накопления денег становится все больше, однако депозиты сохраняют свои стабильные позиции. Нередко можно слышать мнение, что сейчас не стоит делать денежные вклады, что это не выгодно; к тому же, в средствах массовой информации время от времени высказывается мнение о том, что в Латвии могут быть введены отрицательные депозитные ставки, однако такое мнение не имеет реального обоснования. Например, предлагаемые АО Bigbank процентные ставки по вкладам колеблются в пределах от 0.25 вплоть до 2.30 процента. Широкая амплитуда присуща также сумме, сроку и условиям депозита. Таким образом, каждый сможет подыскать подходящий для себя вид вклада.

Представитель АО Bigbank Санта Маринеца: «Для того чтобы наши услуги были по возможности привлекательнее для клиентов, мы, с учетом их пожеланий и нужд, разработали три вида вкладов. При этом, если уже существующему или будущему вкладчику не ясно, какой вид вклада выбрать, мы охотно разъясним специфику каждого депозита и поможем клиенту выбрать наиболее подходящий вариант».

Виды вкладов в АО Bigbank

Следует учитывать, что уровень доходов у людей очень разный, поэтому суммы вкладов могут разительно отличаться. Также отличаются пожелания людей: кто-то из вкладчиков желает иметь меньший, зато регулярный, а кто-то – больший процентный рост по истечении срока вклада. Соответственно, АО Bigbank предлагает клиентам 3 вида депозита. На вопрос, каковы же основные различия между этими видами вкладов, Санта Маринеца отвечает: «Вклад с выплатой процентов в конце срока депозита наиболее выгодный – у него самая высокая процентная ставка из предлагаемых видов вкладов. В свою очередь, вклад с ежегодной выплатой процентов подойдет тем, кто хочет получать накопившиеся проценты раз в год. Третий вид депозита – это вклад с выплатой накопленных процентов раз в месяц. Однако следует учитывать, что процентная ставка в значительной степени зависит не только от вида вклада, но и от того, на какой срок вложены деньги – чем он дольше, тем больше процентный прирост».

Представитель АО Bigbank рассказала о простоте оформления вклада: «Чтобы внести деньги в банк и заключить договор о депозите, достаточно прийти к нам только один раз – мы профессионально и оперативно позаботимся обо всем. К тому же, если Вы будете сомневаться, какой из видов депозита больше подходит для Вас, наши специалисты помогут сделать выбор».

Гарантии по вкладам

При внесении депозита очень важным аспектом является уверенность в том, что вложенные денежные средства находятся в безопасности. Части общества кажется, что депозиты следует считать ненадежной финансовой услугой, однако представитель АО Bigbank Санта Маринеца опровергает этот стереотип: «Поскольку АО Bigbank является зарегистрированным в Эстонии кредитным учреждением, безопасность Ваших вкладов гарантирует Эстонский гарантийный фонд депозитов, обеспечивающий выплату гарантированного возмещения в размере до 100 000 EUR во всех кредитных учреждениях любой страны Европейского Союза».

Однако, надежность вкладов и вышеупомянутые выгодные процентные ставки – не единственная причина того, чтобы вложить свои средства в АО Bigbank:

● очень эластичный срок депозита – от одного месяца до десяти лет, к тому же клиент вправе выбрать возможность автоматического продления договора;

● возможность вложения сравнительно небольших денежных сумм (от 500 EUR при условии выбора депозита с выплатой процентов в конце срока или раз в год).

Вклад позволяет одновременно «поймать двух зайцев», ведь Ваши накопления не только накопят проценты и будут защищены, но и помогут Вам избежать импульсивных денежных трат.

Если у Вас имеются накопленные денежные средства, то депозит – это хороший способ приумножения и защиты этих средств. АО Bigbank предлагает привлекательные условия по вкладам: здесь Вы найдете и сравнительно высокие процентные ставки, и гибкие условия по депозитам. А если Вы хотите получить индивидуальную консультацию по вопросу вложения накоплений, то наши специалисты с радостью помогут Вам найти оптимальное решение.


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