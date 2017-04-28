Кучинскис: предлоложения о повышении других налогов - это спекуляции

Предположения о повышении других налогов, не предусмотренных в основных принципах налоговой реформы, - это спекуляции, заявил премьер-министр Марис Кучинскис.

На вопрос о возможностях пересмотра других потребительских налогов сразу после реформы он ответил, что таких планов нет. Кучинскис добавил, что по налоговой реформе есть соглашение с партнерами, поэтому пересматривать ее не планируется.

Кроме того,

Минфин уже предложил механизмы компенсации, включенные в план налоговой реформы, например, увеличение акцизного налога.

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Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола в четверг в передаче LNT «900 секунд» заявила, что реформа - это не просто снижение налогов, а перенос их с рабочей силы на потребление и капитал. Она добавила, что подушка безопасности должна быть, и в случае необходимости, возможно, придется говорить о большем повышении налогов на потребление. В данный момент этого не предусмотрено, так как предложение сбалансированное, добавила она.

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