Нас ждет годовая инфляция в 3%? Прогнозы экономистов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Из-за повышения ставок акцизного налога в 2018 году в Латвии средняя годовая инфляция может приблизиться к 3%, прогнозируют банковские аналитики, указывая при этом на возможное увеличение контрабанды.

Так, экономист банка «Citadele» Мартиньш Аболиньш сказал, что планируемое повышение акциза в 2018-2019 гг. повысит инфляцию примерно на 0,2-0,3 процентного пункта, а в 2020 году - на 0,5 процентного пункта.

По нынешним прогнозам, в 2018 году инфляция в Латвии составит примерно 2%, а если будут приняты нынешние предложения о повышении ставок акцизных налогов, она может достичь 2,3%.

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По его словам, Что касается планируемого повышения акциза на табачные изделия и алкогольные напитки, оно, скорее всего, существенно не изменит положение Латвии в отношении Литвы и Эстонии, так как там тоже ожидается постепенное повышение налоговых ставок. Так что в этой сфере главной проблемой может стать контрабанда.

Младший экономист латвийского «Swedbank» Линда Вилдава отметила, что предложенная Минфином налоговая реформа переносит налоговое бремя с рабочей силы на потребление. Это совпадает с целью сделать налоговую систему более равноправной и дружественной росту, что следует поддержать.

По ее словам, повышение акциза несомненно отразится в повышении цен, которое «мы увидим в супермаркетах и на автозаправках».

Эксперт по макроэкономике «SEB banka» Дайнис Гашпуйтис отметил, что планируемые изменения в налоговой системе сменят акценты, принесут выгоды, но при этом снизят доходы бюджета.

«Реформа находится в стадии разработки, есть еще много вопросов, поэтому делать окончательные выводы пока невозможно», - считает он.

В первую очередь повышение акциза актуализирует вопрос о контрабанде, с учетом регионального контекста, указал экономист.

Как сообщалось, возникшие в результате налоговой реформы потери доходов бюджета планируется компенсировать повышением акциза на горючее, сигареты и алкоголь.

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