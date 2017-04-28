Шолкс: В Германии, в отличие от Латвии, магазины спокойно берут нашу продукцию на русском языке

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Руководитель Латвийского центрального союза молокопереработчиков Янис Шолкс на на латвийско-европейском экономическом форуме «Made in Latvia» рассказал, как за три года молокоперерабатывающие предприятия Латвии оправились от российского эмбарго. По его словам, все оказалось даже лучше, чем думали в начале.

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«Не скрою, когда 7 августа 2014 года Россия ввела санкции против европейских производителей, наш рынок рухнул, - признается Шолкс. - Это сильно подкосило отрасль. Мы потеряли 300 млн. евро фактически за один день. И сразу же встал вопрос - что делать дальше».

Однако сейчас, спустя почти три года, отрасль переработки молока вернула утерянные позиции, только с помощью других рынков. « В тот период мне звонили для комментариев многие СМИ, в том числе и из России - спрашивали мое мнение поэтому поводу, - рассказывает он. - Я говорил, что да, для наших производителей это большие потери. Но что мне так с иронией отвечали,

ну вот теперь попробуйте оботись без России. Однако мы справились. Не скажу, что было легко, но ведь справились».

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Сейчас, по словам Шолкса, общий объем экспорта молочной продукции превышает те объемы, которые были до российского эмбарго. Для этого переработчикам пришлось активно осваивать новые рынки. Рынок ЕС продолжает оставаться главным для латвийских предприятий молочной отрасли, происходит наращивание объемов экспорта в страны ЕС.

«В прошлом году мы повысили объемы поставок в Болгарию, Польшу, Нидерланды и Литву, - рассказывает он. - Много отправляем продукции в Германию.

Интересный факт: наши производители стали поставлять в Германию продукты, которые были предназначены для российского рынка.

Например, сыр «Золотая Рига«. И там никаких проблем с тем, чтобы продавать этот сыр наравне с другими. А в Латвии торговые сети не решаются брать этот продукт, так как там есть надписи на русском языке».

Шолкс говорит, что стали расти объемы поставок молочной продукции и вне стран ЕС, например, США, бывшие страны СНГ - Азербайджан и Украину.

Опроверг эксперт обвинения общества в том, что за последнее время сильно выросли цены на молочную продукцию на полках магазинов. Как известно, это объяснется ростом закупочных цен на молоко. Однако производители молочной продукции, вопреки распространенному мнению, не повышают цены пропорционально росту этих цен на молоко. «И вообще получется странная ситуация, - говорит он. - Почему мало кого волнует рост цен на бензин, а по поводу молока почему-то все так беспокоятся. Но ведь это ровно точно такой же товар, у которого есть объективная себестоимость».

В будущем Шолкс видит вызовы для отрасли в освоении новых рынков. Сейчас перерабатывающие предприятия экспортируют продкицю в 93 страны мира. В будущем этот показатель будет выше.

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