Кучинскис: дискуссии о минимальной зарплате и акцизе на топливо продолжатся

Правительство 3 мая планирует утвердить основные принципы налоговой политики, но по отдельным вопросам - минимальная зарплата, акциз на дизельное горючее и общий дефицит бюджета - дискуссии продолжатся, заявил сегодня премьер-министр Марис Кучинскис после встречи с президентом Банка Латвии Илмаром Римшевичем.

Римшевич рассказал, что прошло два месяца с тех пор, как Банк Латвии выступил со своей стратегией налоговой политики, которая в значительной мере послужила основой для концепции Минфина, но некоторые вещи изменились - в стратегию добавились некоторые финансово емкие предложения.

Как заявил Римшевич, если ясно не известна допустимая граница бюджетного дефицита, было бы неправильно смешивать стратегию налоговой политики с конкретными цифрами дефицита будущего года. Банк Латвии рекомендует премьеру идти вперед и принять принципы, относящиеся к реинвестированной прибыли, подоходному налогу с населения и реверсивному НДС. Затем нужно дождаться конца мая, когда прояснятся цифры, чтобы не тревожить общество одними цифрами, которые могут измениться после решения Еврокомиссии, и уже после этого решения рассмотреть оставшиеся вопросы.

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