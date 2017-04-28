Кучинскис: дискуссии о минимальной зарплате и акцизе на топливо продолжатся

Ministru prezidents Māris Kučinskis (no kreisās) un Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs sarokojas tikšanās laikā Ministru kabinetā, kurā apspriedīs nodokļu politikas jautājumus
 

Ministru prezidents Māris Kučinskis (no kreisās) un Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs sarokojas tikšanās laikā Ministru kabinetā, kurā apspriedīs nodokļu politikas jautājumus. Фото: Edijs Pālens / LETA

Правительство 3 мая планирует утвердить основные принципы налоговой политики, но по отдельным вопросам - минимальная зарплата, акциз на дизельное горючее и общий дефицит бюджета - дискуссии продолжатся, заявил сегодня премьер-министр Марис Кучинскис после встречи с президентом Банка Латвии Илмаром Римшевичем.

Римшевич рассказал, что прошло два месяца с тех пор, как Банк Латвии выступил со своей стратегией налоговой политики, которая в значительной мере послужила основой для концепции Минфина, но некоторые вещи изменились - в стратегию добавились некоторые финансово емкие предложения.

Как заявил Римшевич, если ясно не известна допустимая граница бюджетного дефицита, было бы неправильно смешивать стратегию налоговой политики с конкретными цифрами дефицита будущего года. Банк Латвии рекомендует премьеру идти вперед и принять принципы, относящиеся к реинвестированной прибыли, подоходному налогу с населения и реверсивному НДС. Затем нужно дождаться конца мая, когда прояснятся цифры, чтобы не тревожить общество одними цифрами, которые могут измениться после решения Еврокомиссии, и уже после этого решения рассмотреть оставшиеся вопросы.

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