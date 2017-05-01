Аугулис за год заработал в кресле министра более 60 тыс. евро

Министр сообщения Улдис Аугулис в прошлом году заработал на министерской должности 60 344 евро, свидетельствует его декларация должностного лица.

Кроме того, он получил 3361 евро от предприятия «Īves Grupa». В прошлом году Аугулис погасил долги в размере 12 тыс. евро, что стало его единственной сделкой, превышающей 20 минимальных зарплат, сообщает агентство ЛЕТА.

Если в прошлом году долговые обязательства министра составляли 82 092 евро, то в конце прошлого года - 59 292 евро.

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На счету в банках в конце 2016 года Аугулис хранил 8200 евро, тогда как год назад у него не было накоплений, превышающих 20 минимальных зарплат.

Министру также принадлежит автомобиль «Mitsubishi Outlander» 2013 года выпуска, а также земля с постройкой в волости Берзес. В прошлом году в пользование Аугулиса попала и земля в Баложи.