В этом году стремительно выросли цены на ОСТА

У части автовладельцев, несмотря на позитивные изменения в классах системы оценки рисков «Bonus-Malus», в этом году стремительно выросли цены на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, и страховщики прогнозируют рост цен и в дальнейшем.

Например, на автомашину «Шкода Octavia» 2007 года выпуска OCTA на 12 месяцев стоила в прошлом году 37,73 евро, а в этом году самое дешевое предложение - 81,9 евро. На «Volvo S80» 2002 года стоимость страховки год назад составляла 56,30 евро, в этом году - 86,40 евро.

Как пояснила представитель компании «BTA Baltic Insurance Company» Линда Упениеце, в Латвии затраты росли быстрее, чем поступления от премий, и у страховщиков были и сохраняются убытки.

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По ее словам, причин быстрому повышению цен несколько. Год от года объем выплаченных возмещений растет быстрее, чем объем подписанных премий, удорожание услуг в автосервисах также происходит быстрее.

По словам представителя компании «InterRisk Vienna Insurance Group» Илоны Вушкане, поскольку рынок ОСТА терпит убытки уже несколько лет, увеличение премий в 2017 году будет ощущаться во всех сегментах транспортных средств и для всех владельцев.

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