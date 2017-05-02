Минфин обещает жителям в следующем году больше денег в кошельках

Завтра правительство будет рассматривать вопрос о налоговой реформе в результате которой Минфин обещает жителям в следующем году больше денег в их кошельках. Кто будет платит?

Министерство финансов подало в правительство план налоговой реформы (официальное название - «Основные положения налоговой политики государства на 2018-2021 гг.»), предусматривающий снижение с 1 января 20187 года ставки подоходного налога с населения (ПНН), повышение минимальной месячной зарплаты и налоговых льгот за иждивенцев, введение дифференцированного необлагаемого минимума.

Планируется также в течение трех лет постепенно повысить необлагаемый минимум пенсий.

Минфин обещает населению снизить налоговое бремя и неравенство доходов. Однако следует учитывать, что план предусматривает и другие меры, компенсирующие недостачу, которую в бюджете вызовут снижение ПНН и другие выше перечисленные меры.

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Поэтому логичен вопрос: кто заплатит за сниженное бремя? Планы повысить акциз на сигареты и алкоголь беспокоят меньше, больше следовало бы беспокоиться- по поводу планируемого повышения акциза на горючее, которое неизбежно увеличило бы расходы населения на продукты питания и бытовые услуги.

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