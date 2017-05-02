Минфин обещает жителям в следующем году больше денег в кошельках

Завтра правительство будет рассматривать вопрос о налоговой реформе в результате которой Минфин обещает жителям в следующем году больше денег в их кошельках. Кто будет платит?
- Вейонис призывает не медлить с утверждением налоговой реформы 26 апреля 2017 г.
- Кучинскис: Налоговая реформа - не помощь тем, кто не платит налоги 26 апреля 2017 г.
- Налоговые реформы: Дополнительные доходы направят на здравоохранение 26 апреля 2017 г.
- Премьер: партнеры по правящей коалиции поддерживают налоговую реформу 25 апреля 2017 г.
- Налоговая реформа - важный, но не единственный фактор в привлечении инвесторов 25 апреля 2017 г.
- Пока все будут отдыхать, правительство рассмотрит тезисы налоговой реформы 24 апреля 2017 г.
- Потери из-за налоговой реформы компенсируют повышением акциза на горючее и алкоголь 21 апреля 2017 г.
- Зарплаты, пенсии, налоги - министерства рассмотрят основные принципы реформы 21 апреля 2017 г.
- Кучинскис: план налоговой реформы будет готов на следующей неделе 18 апреля 2017 г.
- Минфин: налоговая реформа может обеспечить рост латвийской экономики на 5% 17 апреля 2017 г.
- Цена налоговых реформ: бюджет может недосчитаться 460 млн евро 6 апреля 2017 г.
Министерство финансов подало в правительство план налоговой реформы (официальное название - «Основные положения налоговой политики государства на 2018-2021 гг.»), предусматривающий снижение с 1 января 20187 года ставки подоходного налога с населения (ПНН), повышение минимальной месячной зарплаты и налоговых льгот за иждивенцев, введение дифференцированного необлагаемого минимума.
Планируется также в течение трех лет постепенно повысить необлагаемый минимум пенсий.
Минфин обещает населению снизить налоговое бремя и неравенство доходов. Однако следует учитывать, что план предусматривает и другие меры, компенсирующие недостачу, которую в бюджете вызовут снижение ПНН и другие выше перечисленные меры.
Поэтому логичен вопрос: кто заплатит за сниженное бремя? Планы повысить акциз на сигареты и алкоголь беспокоят меньше, больше следовало бы беспокоиться- по поводу планируемого повышения акциза на горючее, которое неизбежно увеличило бы расходы населения на продукты питания и бытовые услуги.Еще по этой теме