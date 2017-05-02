Жители вернули переплаченных налогов на 25 млн евро

 

Фото: AP/Scanpix

Служба государственных доходов (СГД) в марте 2017 года вернула жителям 25 млн евро за переплаченный подоходный налог с населения (ПНН), сообщила сегодня на совместном заседании комиссий Сейма по бюджету и финансам (налогам) и по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции гендиректор СГД Илзе Цируле.

Эта сумма на 82% больше, чем в первом квартале 2016 года, когда она составила 13,74 млн евро.

В этом году значительно - на 69% - увеличилось количество поданных жителями деклараций о доходах. В первом квартале 2017 года было подано 439,128 тыс. деклараций, в первом квартале 2016 года - 259,175 тыс.

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В этом году принято уже 194,437 тыс. решений о выплате переплаченного ПНН, в прошлом году за тот же период было принято 100 тыс. решений.

Существенно увеличилось количество деклараций, поданных в электронном виде. В первом квартале 2017 года 83,2% деклараций, поданных физическими лицами, были поданы в электронном виде, в первом квартале 2016 года они составили 70,1%.

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