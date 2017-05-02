Аболтиня: «Единство» не поддержит налоговую реформу

Солвита Аболтиня
 

Солвита Аболтиня. Фото: Zane Bitere/LETA

Партия «Единство» не поддержит основные принципы налоговой реформы, пока они не будут качественно разработаны, заявила сегодня после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом руководитель парламентской фракции «Единства» Солвита Аболтиня.

В то же время как Аболтиня, так и лидер «Единства» Андрис Пиебалгс заверили, что поддерживают нынешнее правительство.

Правительство рассчитывало утвердить реформу на заседании в среду, 3 мая.

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Как уже писал Русский TVNET, ранее во вторник премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что чтобы избежать сомнений в стабильности правительства, правительство примет на этой неделе пакет основных принципов налоговой политики, хотя по отдельным вопросам дискуссии продолжатся.

На вопрос, что произойдет, если правительство не сумеет договориться и есть ли на этой случай «план В», премьер ответил, что такого плана нет, и, чтобы избежать вопросов о стабильности правительства, пакет будет принят.

«В политике я достаточно долго и знаю, что происходит в случаях, когда правительство не в состоянии договориться по налогам и бюджету», - сказал премьер.


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