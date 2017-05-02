Иностранные инвесторы рекомендуют начать налоговую реформу с 2019 года

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Совет иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) рекомендует поработать над качеством предлагаемых налоговых изменений и начать их применение с 2019 года. Об этом после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом сообщила журналистам руководитель совета Злата Элксниня-Защиринска.

Она напомнила, что иностранные инвесторы уже много лет говорят о том, что налоговая система Латвии устарела и нуждается в изменениях. Тем не менее, что касается запланированной налоговой реформы, опасения СИИЛ вызывает то, в каком темпе и насколько качественно будут подготовлены законодательные нормы для внедрения реформ.

«Иностранных предпринимателей пугает то, что времени, чтобы качественно разработать законы, слишком мало», - сказала Элксниня-Защиринска.

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Правительство, проводя налоговую реформу, выдвинуло четыре основных цели - конкурентоспособность, равенство, борьба с теневой экономикой и справедливость. По мнению руководителя СИИЛ, что касается равенства и справедливости, они в ходе реформы будут обеспечены, но нет четкого ответа на вопрос, каким образом новая налоговая политика повысит конкурентоспособность. Хотя в настоящее время в мире наблюдается позитивный экономический рост, что является хорошим фоном для налоговой реформы, налоговую политику нельзя рассматривать в отрыве от улучшения администрирования налогов.

«На мой взгляд, в контексте налоговой реформы нужно помнить об административной нагрузке, на что предприниматели нередко указывали. Для них заполнение деклараций столь же важно, как ставки налогов. Для предпринимателей важны такие административные вопросы, как заполнение формуляров и время, которое занимает уплата налогов. Согласно данным исследования Всемирного банка, в Латвии уплата налогов занимает у предпринимателя 196 часов в год, тогда как в Эстонии - 81 час», - отметила руководитель СИИЛ.

Она подчеркнула, что для обеспечения качественной налоговой реформы и для ее внедрения нужно больше времени, чтобы подготовить корректные и продуманные предложения и информировать об изменениях предпринимателей.

Поэтому СИИЛ предлагает премьеру не спешить с введением реформы. «По мнению совета, закон о налоговой реформе нужно принять до конца года, а сам закон начать применять с 1 января 2019 года», - сказала Элксниня-Защиринска.

Как сообщалось, в рамках разработанной Минфинов реформы предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения (ПНН) - 20% для доходов до 45 тыс. евро в год и 23% для доходов выше 45 тыс. евро в год. Не облагаемый ПНН дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев - с 175 до 250 евро в месяц.

Необлагаемый минимум для пенсионеров повысится с 235 евро до 250 евро в 2018 году, до 270 евро в 2019 году и до 300 евро в 2020 году. Планируется также повысить минимальную зарплату с 380 до 430 евро.

Будет отменен налог солидарности, введена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль. Лимит оборота микропредприятий предложено снизить с 100 000 евро до 40 000 евро.

Для компенсации потери налоговых поступлений в результате реформы планируется повысить акцизный налог на топливо, сигареты и алкоголь.

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