Минфин: «Единство» не выдвинуло ни одного конкретного предложения по налоговой реформе

Дана Рейзниеце-Озола
 

Дана Рейзниеце-Озола. Фото: Ieva Čīka / LETA

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола хотела бы услышать от партии «Единство» содержательные предложения по налоговой реформе. Об этом она заявила сегодня после встречи с представителями партии и премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Во время сегодняшней встречи «Единство» высказало общую критику, но не выдвинуло ни одного конкретного предложения, как реформу реализовать, сказала министр.

«Ни одна реформа не дается легко, и всегда будет тысяча причин, почему что-то не делать», - отметила глава Минфина, добавив, что настал момент, когда политики должны действовать решительно.

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Рейзниеце-Озола напомнила, что налоговую реформу разрабатывал не только Минфин - в этом процессе участвовали и профсоюзы, и организации предпринимателей. «Мы не можем разочаровать людей, которые ждут реформу и видят в ней определенные преимущества», - подчеркнула министр.

Она выразила уверенность, что правительству необходимо утвердить основные принципы реформы, которые станут основой для разработки законодательных изменений.

Как сообщалось, партия «Единство» не поддержит основные принципы налоговой реформы, пока они не будут качественно разработаны. Об этом заявила сегодня после встречи с премьер-министром руководитель парламентской фракции «Единства» Солвита Аболтиня.

Министры «Единства» не будут участвовать в голосовании на заседании правительства по налоговой реформе и подадут свое отдельное мнение.

Как заявила Аболтиня, партия не может поддержать проект основных принципов реформы, так как не достигнуты поставленные цели - «Единство» не видит, как этот план снизит неравенство, нет полной ясности о том, как реформа поможет развитию экономики, также нет информации, как будет компенсировано снижение доходов. Кроме того, много вопросов оставлено без ответов, например, о финансировании здравоохранения.

Комментируя заявление «Единства», премьер сообщил, что проект основных принципов налоговой реформы не будет снят с повестки дня завтрашнего заседания правительства, хотя для его утверждения и нужна поддержка коалиции. Премьер допустил, что документ может быть дополнен протоколом о дальнейших действиях в этой ситуации.

Завтра перед заседанием правительства, на котором планировалось утвердить реформу, состоится совещание коалиции.

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