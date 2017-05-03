Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В мае автор идеи Carguru Владимир Рескайс планирует ввести в Риге услугу совместного использования автомашин.

Владимир пояснил, что это краткосрочная аренда - человек берет машину там, где ему нужно, и использует, сколько нужно, платя за время пользования. В нескольких местах в Риге будут легковые автомашины, которые сможет взять каждый, кто скачал мобильное приложение Carguru, прошел процедуру регистрации и соответствует правилам. Весь процесс от регистрации до проката авто проходит через приложение.

В тестовой фазе предприятие начнет работать с 12 автомашинами, которые уже куплены. До середины лета количество машин планируется увеличить до 50, до конца года до 200. Плата за проезд составляет 27 центов в минуту, плата за стоянку - девять центов в минуту днем и три цента в минуту ночью. В тариф включены все затраты - бензин, стоянки, OCTA, KASKO, налоги. «Мне важно, чтобы это было дешевле самого дешевого рижского такси. В мире данная услуга рассматривается не как конкурент такси, а как альтернатива личного транспорта», - сказал Рескайс.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Посмотри: 10 тюнингованных машин встретились в одном драгрейсе Hi-Tech

Посмотри: 10 тюнингованных машин встретились в одном драгрейсе

Экстрим-диета для невесты: как Пиппа Миддлтон худеет к свадьбе Wo&Men

Экстрим-диета для невесты: как Пиппа Миддлтон худеет к свадьбе

Глава Tesla нашел спасение от пробок на дороге Hi-Tech

Глава Tesla нашел спасение от пробок на дороге

В России окончательно запретили Rutracker Hi-Tech

В России окончательно запретили Rutracker

Вот это счастье! В Ереване на свет появились пятерняшки Wo&Men

Вот это счастье! В Ереване на свет появились пятерняшки

Бизнес

Интересно

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 