В мае автор идеи Carguru Владимир Рескайс планирует ввести в Риге услугу совместного использования автомашин.

Владимир пояснил, что это краткосрочная аренда - человек берет машину там, где ему нужно, и использует, сколько нужно, платя за время пользования. В нескольких местах в Риге будут легковые автомашины, которые сможет взять каждый, кто скачал мобильное приложение Carguru, прошел процедуру регистрации и соответствует правилам. Весь процесс от регистрации до проката авто проходит через приложение.

В тестовой фазе предприятие начнет работать с 12 автомашинами, которые уже куплены. До середины лета количество машин планируется увеличить до 50, до конца года до 200. Плата за проезд составляет 27 центов в минуту, плата за стоянку - девять центов в минуту днем и три цента в минуту ночью. В тариф включены все затраты - бензин, стоянки, OCTA, KASKO, налоги. «Мне важно, чтобы это было дешевле самого дешевого рижского такси. В мире данная услуга рассматривается не как конкурент такси, а как альтернатива личного транспорта», - сказал Рескайс.