Премьер: отношения в коалиции «могут пошатнуться» из-за налоговой реформы

Я считаюсь с тем, что у представляющих «Единство» министров нет мандата на поддержку основных положений налоговой реформы, заявил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после заседания коалиционного совета.

Кучинскис сказал, что готов ждать, пока министры от «Единства» «сходят во фракцию за мандатом», но не может откладывать принятие основных положений налоговой реформы на неопределенное время, поскольку это означало бы «все перечеркнуть», то есть не проводить реформу. Основные положения необходимо утвердить сегодня либо прекратить их рассмотрение, установив конкретный срок, когда должно быть достигнуто соглашение, пояснил премьер.

На вопрос, испортились ли отношения в коалиции, он ответил - надо посмотреть, что будет дальше.

Если работа над выполнением плана правительства станет бессмысленной из-за разногласий между составившими правительство партиями, то отношения в коалиции «могут пошатнуться».

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Кучинскис подчеркнул, что «не намерен сдаваться» и продолжит искать общие знаменатели.

Необходимо дождаться от «Единства» письменного предложения, добавил глава правительства.

Как сообщалось, подготовленный Министерством финансов проект основных положений налоговой реформы будет рассмотрен на сегодняшнем заседании правительства, но партия «Единство» его не поддержит либо не будет участвовать в голосовании.

Как сегодня после заседания коалиционного совета сказал премьер-министр Марис Кучинскис, на заседании много говорилось «о едином и не едином понимании» по поводу разработанного плана. В итоге план реформ сегодня будет рассмотрен в правительстве, но «Единству» предложено во время заседания зафиксировать конкретные вопросы, по которым, на их взгляд, необходимы дополнительные дискуссии, чтобы они были ясны партнерам по коалиции.

Зампредседателя «Единства» Эдвард Смилтенс сказал журналистам, что представляющие «Единство» министры сегодня либо не поддержат план реформ, либо не будут участвовать в голосовании по нему.

Одним из не до конца решенных пунктов налоговой реформы он назвал неясность с источником финансирования здравоохранения. «Единство» не готово продвигать в Сейм такой проект плана налоговой реформы, который основан «на вере», а не на реальных расчетах, пояснил Смилтенс.

Вчера после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом руководитель парламентской фракции «Единства» Солвита Аболтиня заявила, что партия «Единство» не поддержит основные принципы налоговой реформы, пока они не будут качественно разработаны. В то же время как Аболтиня, так и лидер «Единства» Андрис Пиебалгс заверили, что поддерживают нынешнее правительство.

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