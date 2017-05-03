«Единство» назвало условия, при которых поддержит реформу

«Единство» поддержит налоговую реформу, если в нее будет включено финансирование медицины, в результате реформы не вырастет государственный долг и не будут остановлены новые политические инициативы, заявил на заседании правительства министр экономики Арвил Ашераденс («Единство»).

Он назвал разработку реформы в целом успешной, но с течением времени у «Единства» возникли вопросы, на которые требуются ответы.

Получив ответы на все вопросы, а также с условием, что основные принципы реформы будут соответствующим образом дополнены, «Единство» могло бы поддержать реформу на заседании правительства 9 мая, заявили представляющие «Единство» министры.

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«У нас нет мандата голосовать сегодня за основные принципы налоговой политики, пока мы не получим ответа на наши вопросы»,

- сказал Ашераденс.

Конкретных вопросов три - как будет обеспечено устойчивое финансирование здравоохранения, не увеличится ли в результате реформы государственный долг и не будут ли остановлены новые политические инициативы.

Получив ответы на вопросы, правление «Единства» примет решение к следующему заседанию правительства.

Премьер-министр Марис Кучинскис, выслушав заявление, выразил благодарность «Единству» за то, что озвучены наконец конкретные вопросы, мешавшие этой партии принять основные принципы налоговой реформы.

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