Латвия - один из аутсайдеров ЕС по росту розничной торговли

 

Фото: AP/ScanPix

В марте розничная торговля в Латвии по сравнению с тем же месяцем годом ранее увеличилась на 1,5%, что является четвертым с конца показателем среди стран ЕС, свидетельствуют данные «Eurostat».

Наибольший прирост розничной торговли в марте зарегистрирован в Словении (+10,4%), Румынии (+9,1%) и Люксембурге (+7,8%).

Прирост розничной торговли в марте зарегистрирован в 23 странах ЕС, по которым доступны данные.

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В Литве прирост составил 6,5%, в Эстонии - 5,7%.

Во всех странах ЕС оборот розничной торговли в марте по сравнению с мартом 2016 года увеличился на 2,5%, в еврозоне на 2,3%.

По сравнению с февралем оборот розничной торговли в ЕС уменьшился на 0,2%, в странах еврозоны вырос на 0,3%.

В течение месяца розничная торговля увеличилась в 17 странах ЕС, по которым доступны данные, а в шести странах зарегистрирован спад: в Польше (-0,6%), Португалии (-2,3%), Словении (-2,2%), Финляндии (-2,1%), Швеции (-0,5%) и Великобритании (-2,2%).

Самый большой рост в марте по сравнению с февралем зарегистрирован в Венгрии (+1,8%), в Эстонии (+1,6%) и в Люксембурге (+1,5%).

В Латвии розничная торговля в этот период увеличилась на 0,1%, в Литве на 1,1%.

Данные недоступны о Чехии, Греции, Хорватии, Италии, Кипре и Нидерландах.


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