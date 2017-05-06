Долги Парадниекса превышают 700 тысяч евро

Имантс Парадниекс
 

Имантс Парадниекс. Фото: Edijs Pālens / LETA

Депутат Сейма Имант Парадниекс задекларировал долговые обязательства в размере 737 862 евро, свидетельствует его декларация должностного лица.

В свою очередь за работу в Сейме Парадниекс в прошлом году получил 38,2 тыс. евро. В свою очередь его доходы от хозяйственной деятельности достигли 2,1 тыс. евро.

В своей декларации депутат оказал и три ссуды - в размере 151,8 тыс. евро, 1336,6 тыс. евро и 39 тыс. евро. Он имеет и накопления в банках - 1060 евро в «Swedbank» и 279 евро «Nordea Bank».

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Парадниексу принадлежат два мотоцикла - «Suzuki VS 800» 1995 года выпуска и «Jawa 350» 1982 года выпуска.

Отметим, что в прошлом году Парадниекс указал долговые обязательства в размере 767,4 тыс. евро.

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