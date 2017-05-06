Глава Автотранспортной дирекции за год заработал более 31 тысячи евро

Председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш
 

Председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш. Фото: Evija Trifanova / LETA

Председатель правления Автотранспортной дирекции (ATД) Кристиан Годиньш в 2016 году получил зарплату в размере 31,342 тыс. евро, свидетельствует его декларация о доходах должностного лица.

Его доходы в прошлом году пополнились также 4102 евро за работу в должности члена совета Дирекции безопасности дорожного движения и процентами по депозиту от «Swedbank» в размере 7,8 евро.

Наличные денежные накопления Годиньша в прошлом году увеличились на 2500 евро - до 6500 евро, безналичные составили 18,530 тыс. евро.

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Долговых обязательств, превышающих 20 минимальных месячных зарплат, у Годиньша на конец 2016 года не было, а сам он дал в долг 13,5 тыс. евро.

У Годиньша в собственности имеется квартира и в совместном владении - земля в Риге.

Годиньш работает в должности председателя правления АТД с 23 февраля 2015 года.

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