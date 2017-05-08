Одновременный рост тарифов на мобильную связь. Это подозрительно

Одновременный рост тарифов на мобильную связь является «подозрительным». Поэтому Совет по конкуренции (СК) запросит у операторов информацию, но повода для расследования там пока не видят. Об этом утренней программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» рассказал член СК Янис Рачко.

«У меня цена тарифа выросла на 2 евро». «Я буду платить на 4 евро дороже»... Недовольных комментариев в интернете становится больше. Клиенты возмущены тем, что крупнейшие операторы мобильной связи LMT, TELE2 и Bite объявили о росте цен на свои услуги. Один из пользователей пожаловался,

что вместо прежних 16,30 евро в месяц с 1 июня ему нужно придётся платить на 6 евро больше.

«Нельзя сказать, что повышение тарифов необоснованное. Причина - предстоящая отмена платы за услуги роуминга в Европе», - поясняет глава Латвийской ассоциации телекоммуникаций Янис Лелис. «Европейский Союз принял решение о том, что при пересечении границ ваши тарифы должны быть такими же, как дома. Посещающие Европу жители Латвии теперь будут платить значительно меньше нашим операторам. В результате операторы, которые до сих пор щадили никуда не выезжающих жителей (например, пенсионеров) оказались в ситуации,

когда их расходы превышают возможности содержать сети, и вынуждены искать пути повышения своих финансовых потоков».

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В качестве компенсации операторы предлагают клиентам дополнительные услуги. Например, антивирусы или страхование экрана смартфона. Однако, бонусы нужны далеко не всем. И недовольные обращаются в Регулятор общественных услуг с просьбой помочь разобраться в ситуации.

Представитель регулятора Андрейс Домбровскис поясняет - регулятор не регулирует все аспекты мобильной связи. «Предложение конечному потребителю со стороны оператора – это именно тот аспект, который регулятор не регулирует. Мы следим за тем, соблюдены ли все требования нормативных актов к смене тарифных планов. Своевременно ли разосланы сообщения, основаны ли подсчеты предложенных тарифов на нормативных актах, учитывая утвержденные формулы».

Домбровскис отмечает, что в сложившейся ситуации все нормы были соблюдены. Операторы своевременно предупредили своих пользователей о грядущих изменениях. Однако, если пользователя новое предложение оператора не устраивает, он имеет право сменить оператора без штрафа за расторжение договора.

Янис Лелис говорит, что свои отношения с оператором нужно пересматривать раз в два года. Но пользователи этого не делают. Поэтому новые клиенты оказываются в более выгодных условиях, чем старые.

Некоторые пользователи даже подозревают операторов в картельном сговоре.

Член совета по конкуренции Янис Рачко говорит: одновременный рост цен действительно, кажется подозрительным. Однако, стоит смотреть и на другие обстоятельства. «В этой ситуации мы видим изменения в европейском регулировании. Это будет иметь какой-то эффект на цены в будущем».

По словам Рачко, Совет по конкуренции не видит основания проводить расследование по факту роста цен, но запросить всю подробную информацию по ситуации у операторов здесь намерены.

Эксперты отмечают, что и после 1 июня, когда вступят в силу новые цены, в Латвии останутся одни из самых низких тарифов на мобильную связь в Европе.

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