Часть экспертов предполагает, что после закрытия в Латвии магазинов «Prisma» на рынке розничной торговли закрепятся два нынешних лидера - «Rimi» и «Maxima Latvija».

Совет по конкуренции обещает проанализировать ситуацию. Финский концерн «Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta» объявил, что все супермаркеты «Prisma» в Латвии и Литве закроются в июне.

В начале этого года компания приступила к обновлению стратегии международного бизнеса и пришла к выводу, что

доля «Prisma» в Латвии и Литве недостаточна велика, чтобы этот бизнес был прибыльным в будущем.

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Aizvērt Литва, люди перед закрытием "Prisma" раскупают товары BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA







В Латвии позиции «Prisma» значительно подорвали запрет на эксплуатацию магазина на ул. Деглава в Риге и преждевременное расторжение договора аренды в «Domina Shopping». Что появится на месте закрытых магазинов, пока неизвестно.

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