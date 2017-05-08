Малый бизнес возмущен: Из-за вашей налоговой реформы придется уволить 60 000 работников!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Inverness County C@P Network Society

Для малого бизнеса реформа налоговой системы будет стоить примерно 13 миллионов евро - столько потребуется, чтобы сохранить предприятие на плаву и не уволить работников. Такими расчетами оперирует Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ). По ее данным, одно лишь повышение минимальной заработной платы с 380 до 430 евро уничтожит в регионах около 20 тысяч малых предприятий.

Член совета ЛАТ, предприниматель Раймонд Ниперс считает, что обещанное реформой снижение налоговой нагрузки на 3-6% выглядит по крайней мере смешно. И приводит пример Великобритании, где

на зарплату в 1000 евро на руки нужно заплатить в виде налогов 198 евро, а в Латвии - 769 евро.

Вторая проблема - это большой удельный вес получателей маленьких зарплат в регионах. Малый предприниматель не может обеспечить своим работникам зарплату даже в 470 евро, так как работники ее просто не заслуживают. А после того, как минимальная заработная плата вырастет до 430 евро (на руки 367 евро), издержки работодателя на выплату минималки вырастут до 532 евро.

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Для малого предприятия с 10 работниками в год это дополнительные 7,5 тысячи евро. Однако по данным Lursoft, прибыль в конце года получают только 6 процентов малых и средних предприятий. При этом примерно каждый четвертый в Латвии или 23% (175 тысяч работников), и особенно работники в регионах, получают минимальную заработную плату.

ЛАТ резюмирует: повышение минимальной зарплаты вызовет сокращение рабочих мест и массовые увольнения.

Без работы останутся 60 тысяч малых человек и около 20 тысяч малых предприятий будет ликвидировано.

ЛАТ считает, что в государстве наблюдается явный синдром самосохранения, что мешает решать действительно насущные проблемы. Например, в секторе государственного управления еще в 2015 году работало около 250 тысяч человек, и это в два раза больше, чем в среднем по ЕС - если считать в расчете на количество жителей. И в три раза больше, если считать в расчете на экономически активных жителей. «Фактически реальную налоговую массу генерируют 360 тысяч работающих, - считает Раймонд Ниперс. - И налоговая нагрузка продолжает освобождать Латвию от жителей».

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