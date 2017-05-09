В Латвию входит французский колл-центр; для 200 русскоязычных будет работа

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Крупнейшее французское предприятие по удаленному обслуживанию клиентов - Webhelp - объявило об открытии своего офиса в Риге.

Особым преимуществом, по словам представителей компании, стал тот факт, что жители Риги хорошо знают иностранные языки, и особенно - русский. Цель компании - расширить географию обслуживания клиентов на рынках, где говорят на русском языке.

Webhelp - это мировая компания, крупнейший поставщик услуг по удаленному обслуживанию клиентов и платежей. Также специализируется в области продаж, маркетинга через голосовые, цифровые и социальные каналы.

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Изначально в планах Webhelp -нанять на работу 200 работников со знанием русского языка, которые будут обслуживать удаленным способом русскоязычных клиентов в рижском офисе. Однако в планах на будущее компании - расширение, а значит и увеличение штата сотрудников.


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