Все идет по плану: теневая экономика сокращается

Удельный вес теневой экономики в Латвии продолжает сокращаться, рассказал в интервью Латвийскому радио директор Центра устойчивого развития бизнеса «SSE Riga» Арнис Саука, комментируя результаты исследования «Теневая экономика в странах Балтии 2009-2016», которые будут представлены сегодня.

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«Теневая экономика в Латвии продолжает уменьшаться более или менее в соответствии с разработанным политиками планом, т.е. примерно на один процентный пункт в год», - сказал Саука.

В то же время доля теневой экономики в Латвии по-прежнему выше, чем в Литве и Эстонии, хотя разрыв сокращается и составляет в настоящее время 4-5 процентных пунктов.

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«В предыдущие годы велась активная работа по борьбе с теневой экономикой, что, очевидно, уже дает какие-то результаты»,

- отметил Саука.

Сегодня в Риге состоится ежегодная конференция «Теневая экономика в Латвии», которую откроет премьер-министр Марис Кучинскис. На конференции будут представлены результаты исследования «Теневая экономика в странах Балтии 2009-2016», выступят представители Латвийской торгово-промышленной палаты, Службы государственных доходов, Министерства финансов, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, отраслевых ассоциаций.

В 2015 году удельный вес теневой экономики в Латвии, по данным «SSE Riga», составлял 21,3% от внутреннего валового продукта, что на 2,2 процентных пункта меньше, чем в 2014 году. Большую часть теневой экономики в Латвии формируют неуказанные доходы (44,4%), далее следуют зарплаты «в конвертах» (34,9%) и нелегальные работники (20,7%).

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