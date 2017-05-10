Все идет по плану: теневая экономика сокращается

Арнис Саука
 

Арнис Саука. Фото: Ieva Čīka / LETA

Удельный вес теневой экономики в Латвии продолжает сокращаться, рассказал в интервью Латвийскому радио директор Центра устойчивого развития бизнеса «SSE Riga» Арнис Саука, комментируя результаты исследования «Теневая экономика в странах Балтии 2009-2016», которые будут представлены сегодня.

Еще по этой теме

«Теневая экономика в Латвии продолжает уменьшаться более или менее в соответствии с разработанным политиками планом, т.е. примерно на один процентный пункт в год», - сказал Саука.

В то же время доля теневой экономики в Латвии по-прежнему выше, чем в Литве и Эстонии, хотя разрыв сокращается и составляет в настоящее время 4-5 процентных пунктов.

Реклама

«В предыдущие годы велась активная работа по борьбе с теневой экономикой, что, очевидно, уже дает какие-то результаты»,

- отметил Саука.

Сегодня в Риге состоится ежегодная конференция «Теневая экономика в Латвии», которую откроет премьер-министр Марис Кучинскис. На конференции будут представлены результаты исследования «Теневая экономика в странах Балтии 2009-2016», выступят представители Латвийской торгово-промышленной палаты, Службы государственных доходов, Министерства финансов, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, отраслевых ассоциаций.

В 2015 году удельный вес теневой экономики в Латвии, по данным «SSE Riga», составлял 21,3% от внутреннего валового продукта, что на 2,2 процентных пункта меньше, чем в 2014 году. Большую часть теневой экономики в Латвии формируют неуказанные доходы (44,4%), далее следуют зарплаты «в конвертах» (34,9%) и нелегальные работники (20,7%).

    Еще по этой теме
    Борьба с теневой экономикой: под удар попала мобильная связь

    Борьба с теневой экономикой: под удар попала мобильная связь

    Латвийцы: денег нет из-за разбазаривания и теневой экономики

    Латвийцы: денег нет из-за разбазаривания и теневой экономики

    Министр: в 2017 году будут реализованы 20 мер по борьбе с теневой экономикой

    Министр: в 2017 году будут реализованы 20 мер по борьбе с теневой экономикой



    Еще по этой теме
    Прочитай другие статьи по этим темам:

    Следи за нами на странице в Facebook

    Rus.Tvnet

    популярные

    City24
    Дом
    Дом, Ķekava, 180000 EUR
    Квартира
    Квартира, Rīga, 32000 EUR
    Дом
    Дом, Ādaži, 525000 EUR

    reklama.vesti.lv

    ФОТО: Пластика изменила Светлану Лободу до неузнаваемости Showbiz

    ФОТО: Пластика изменила Светлану Лободу до неузнаваемости

    Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной Wo&Men

    Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной

    Магия женской юбки до пола Wo&Men

    Магия женской юбки до пола

    В Турции суд согласился с блокированием Википедии Hi-Tech

    В Турции суд согласился с блокированием Википедии

    Стиль первой леди Франции: от смелых мини до неброского шика Wo&Men

    Стиль первой леди Франции: от смелых мини до неброского шика

    Экономика в Латвии

    lsm.lv


    Самые популярные

    CITY24.LV
    Квартира
    Квартира Ropaži
    40 000 EUR
    Дом
    Дом Salaspils pag.
    107 500 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    220 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    79 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    95 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    87 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    30 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    90 870 EUR
    Новости недвижимости »
    Varianti.lv
    Сдают Офисы Старая Рига
    Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
    Продают Квартирy, Центр
    Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
    Сдают Квартирy, Центр
    Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
    Продают Квартиры, Иманта
    Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
    Поставь объявление бесплатно!
    CV Online vakances
    RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
    RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
    INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
    INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
    IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
    IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
    AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
    AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
    http://alkoutlet.lv

    Темы

     