Минфин не может найти деньги на здравоохранение

В 2018 году финансирование медицины приблизится к 4% от внутреннего валового продукта, это предусмотрено основными положениями налоговой политики на 2018-2021 гг. Минфин указывает, что внесенные в 2017 году изменения в структуру программ Минздрава далее обеспечат большую обозримость расходов, но актуальным остается вопрос о привлечении для медицины дополнительного финансирования.

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Необходимо также рассмотреть вопросы о привязке обязательных взносов социального страхования и идентификации плательщиков взносов к получению медицинских услуг.

Минздраву поручено до 1 июля обобщить информацию о социальных взносах пациентов. Также

Минфин предлагает искать решения по финансированию медицины вне налоговой политики,

то есть в рамках отраслевой политики. Минздрав напоминает, что в среднесрочной перспективе дополнительное финансирование для реформы здравоохранения наряду со средствами госбюджета в рамках новых политических инициатив будет обеспечено за счет увеличения бюджетного дефицита.

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В 2018 году это увеличение обеспечит до 110 млн евро, что означает приближение к 4% от ВВП. Увеличивать бюджетный дефицит Латвии разрешено в течение трех лет, поэтому актуальным остается вопрос о долгосрочном финансировании медицины.

Для его рассмотрения создана рабочая группа, в которую вошли представители Минблага, Минфина, Минздрава, Минэкономики, Банка Латвии, предпринимательских организаций.

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