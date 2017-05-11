Глава Forevers: латвийские «ложечки» никому не интересны

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Латвийская национальная система качества продуктов питания (зеленая и бордовая ложечки) слишком локальна, и ее не знают на экспортных рынках, считает председатель правления мясоперерабатывающего предприятия Forevers Андрей Ждан.

Цель способствовать росту сбыта местной продукции, конечно же, очень хороша, но предусмотрена и такая цель, как «способствовать узнаваемости качественного продовольствия на экспортных рынках». Чтобы этого добиться, национальная система качества должна быть равноценна международным, таким, как BRC или IFS, считает Ждан. Получение международных сертификатов - сложный, долгий и финансово емкий процесс, но в результате производитель получает подтверждение того, что ему можно доверять. Эти сертификаты - своего рода гарант экспорта.

«Например, если в Латвии начнет работать Lidl, его будут интересовать BRC и IFS, а не наши местные ложечки. Даже на домашнем рынке мы можем потерять конкурентоспособность, если национальная система качества продуктов питания останется в своем нынешнем виде», - считает предприниматель.

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