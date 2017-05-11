«Латвия известна в Европе тем, что тут все субсидируется и все живут на гранты»

Латвийцы ищут деньги, эстонцы свободу. Таков общий вывод опроса вновь созданных предприятий Балтийских стран, проведенного банком SEB. Он был презентован в ходе традиционной Innovation LAB, которая в этом году была посвящена теме быстрого роста бизнеса и рассматривала истории успеха латвийских стартапов в различных отраслях.

Как сообщил член правления банка Арнис Шкапарс, температуру предпринимательского климата нужно измерять регулярно, и опросы помогают банку лучше выстроить отношения с клиентами. Опрос новых предприятий проводился для того, чтобы понять механизмы их развития и финансирования. К участию в пресс-конференции банк привлек тех, кто отвечает за развитие стартапов по долгу службы: Рудольфа Кресе, директора по инвестициям компании рискового капитала ZGI capital, и Сармите Карлсоне, начальника отдела поддержки инноваций Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA).

Первый вопрос исследования адресовался к мотивации начинающих предпринимателей: почему они начали свой бизнес? Оказалось, что в Латвии и Литве люди делают это, чтобы увеличить доходы, а эстонцы -- чтобы получить свободу и не зависеть от произвола начальства. Если кто-то начал бизнес и заработал, то почему бы мне этого не сделать -- так рассуждают эстонцы. В этом они похожи на северных европейцев, которые ценят личную свободу, отметил Шкапарс.

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Препятствиями бизнесу предприниматели считают налоговую систему, которая сложна и непрогнозируема, и бюрократию. Однако налоги во всем мире -- пункт номер один, добавил Рудольф Кресе. А на деле больше мешает недостаточная проработка бизнес-идей: ZGI capital рассмотрел с 2013 год 900 инвестиционных портфелей, а инвестиции сделал только в 24!

«Люди не знают, куда пойти за советом и кого спросить, -- согласился Шкапарс. -- У LIAA есть сеть поддержки, но она работает на большие предприятия.

«У нас есть программы поддержки инноваций и экспорта, и сеть бизнес-инкубаторов, -- возразила Сармите Карлсоне. -- Тысячи клиентов пользуются нашими услугами, и они доступны бесплатно. Надо использовать возможности поддержки со стороны LIAA, нетворкинг, помощь опытных участников начинающим. Если хотите начать бизнес -- приходите, спрашивайте».

С.Карлсоне считает, что вкус к предпринимательству нужно прививать с подросткового возраста, и привела в пример Вентспилсский бизнес-инкубатор, где навыки собственного дела оттачивают ученики 12 класса. Это начинание нужно развивать, чтобы ребята могли проявить свои амбиции так же, как это сделал изобретатель airboard Элвис Страупниекс. Придумав свою летающую доску в 16 лет, он через суд добился права зарегистрировать предприятие на свое имя до совершеннолетия, ибо по умолчанию Гражданский закон этого не позволяет.

Арнис Шкапарс отметил, что в Швеции навыки коммуникации тренируют с детства. «А это самое важное, ибо навыки коммуникации транслируются в навыки продажи», -- добавил Рудольф Кресе.

«Латвия известна в Европе тем, что тут все субсидируется, все живут на гранты. В строительстве эта корреляция и правда очевидна. Нам надо учиться жить своим умом рано или поздно. Надо, чтобы успешные предприятия в Латвии говорили о себе громче», -- сказал в заключение Арнис Шкапарс.

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