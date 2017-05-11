«Latvenergo» выплатит в дивидендах государству 90 млн евро

АО «Latvenergo» в этом году выплатит в дивидендах государству 90,142 млн евро, свидетельствуют решения собрания акционеров, о которых компания сообщила бирже «Nasdaq Riga».
По решению собрания акционеров из прибыли материнского предприятия «Latvenergo» за 2016 год в размере 137,441 млн евро государству в дивидендах будет выплачено 73,021 млн евро. Решено также выплатить государству в дивидендах 17,121 млн евро, которые были зачислены в резерв из прибыли 2015 года.
Акционеры решили 64,42 млн евро из прошлогодней прибыли оставить в резерве
и решить вопрос о выплате этой суммы в дивидендах государству одновременно с решением о распределении прибыли 2017 года.
АО «Latvenergo» закончило 2016 год с консолидированным оборотом в размере 931,619 млн евро - на 0,3% больше, чем в 2015 году, и прибылью в 130,593 млн евро - на 53,6% больше, свидетельствует аудированный финансовый отчет компании.
Как сообщила агентству ЛЕТА представитель «Latvenergo» Ивита Бидере, на финансовые результаты компании в прошлом году положительно повлияли увеличившаяся на 36% выработка электроэнергии даугавскими ГЭС и снижение цен на природный газ и электроэнергию (соответственно на 24% и на 14%) по сравнению с предыдущим годом.
EBITDA «Latvenergo» в 2016 году увеличилась на 28% - до 393,4 млн евро.
В прошлом году концерн «Latvenergo», один из крупнейших налогоплательщиков в Латвии, внес в госбюджет 209 млн евро,
включая дивиденды за использование госкапитала.
В 2016 году концерн «Latvenergo» сохранил позиции лидера торговли электроэнергией в Балтии с долей рынка в размере примерно 30%. Доля рынка «Latvenergo» в Латвии составила 73%, в Литве - 14%, в Эстонии - 11%.
Концерн «Latvenergo» в 2016 году произвел на 21% больше электроэнергии и на 11% больше теплоэнергии, чем в 2015 году.
Общая сумма инвестиций «Latvenergo» в 2016 году составила 200,7 млн евро - на 5% больше, чем в 2015 году.
В концерн "Latvenergo" входят его дочерние предпрятия АО "Latvenergo", AО "Latvijas elektriskie tikli", AО "Sadales tikls", "Elektrum Eesti", "Elektrum Lietuva", AО "Energijas publiskais tirgotajs" un ООО "Liepаjas energijaЕще по этой теме