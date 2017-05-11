В мае за отопление рижане заплатят больше, чем в апреле

Тариф муниципального АО «Ригас силтумс» на теплоэнергию в мае этого года составляет 44,39 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без налога на добавленную стоимость (НДС), что на 11% выше, чем в мае прошлого года (39,93 евро за МВт/ч), сообщила руководитель информационного отдела предприятия Агнете Бушта.

Прогнозируется, что в июне тариф на теплоэнергию в столице останется таким же.

Как отметила Бушта, потребление тепловой энергии напрямую зависит от температуры воздуха. По сравнению с прошлым годом средняя температура в апреле была на 2,2 градуса ниже, поэтому объем потребленной рижанами тепловой энергии был на 51,29 тыс. МВт/ч или 29,5% больше.

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Обычно отопительный сезон в Риге завершается к концу апреля, но в этом году из-за холодной погоды он продолжается и в мае.

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