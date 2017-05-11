В мае за отопление рижане заплатят больше, чем в апреле

 

Фото: AP/Scanpix

Тариф муниципального АО «Ригас силтумс» на теплоэнергию в мае этого года составляет 44,39 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без налога на добавленную стоимость (НДС), что на 11% выше, чем в мае прошлого года (39,93 евро за МВт/ч), сообщила руководитель информационного отдела предприятия Агнете Бушта.

Прогнозируется, что в июне тариф на теплоэнергию в столице останется таким же.

Как отметила Бушта, потребление тепловой энергии напрямую зависит от температуры воздуха. По сравнению с прошлым годом средняя температура в апреле была на 2,2 градуса ниже, поэтому объем потребленной рижанами тепловой энергии был на 51,29 тыс. МВт/ч или 29,5% больше.

Реклама

Обычно отопительный сезон в Риге завершается к концу апреля, но в этом году из-за холодной погоды он продолжается и в мае.

Еще по этой теме
Когда завершится отопительный сезон? Люди устали от больших счетов

Когда завершится отопительный сезон? Люди устали от больших счетов

Из-за холодов перенесли отключение горячей воды на правом берегу Даугавы

Из-за холодов перенесли отключение горячей воды на правом берегу Даугавы

Что делать, если отопление отключили, а ночью мерзнем?

Что делать, если отопление отключили, а ночью мерзнем?


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 173500 EUR
Земля
Земля, Cenu pag., 60000 EUR

reklama.vesti.lv

Вот как надо отдыхать на воде: секси-класс от супермоделей Wo&Men

Вот как надо отдыхать на воде: секси-класс от супермоделей

Ксения Бородина ужаснула поклонников архивным фото Showbiz

Ксения Бородина ужаснула поклонников архивным фото

Представлена карта мощнейшего супервулкана Солнечной системы Hi-Tech

Представлена карта мощнейшего супервулкана Солнечной системы

Toyota Land Cruiser поставил новый рекорд скорости Hi-Tech

Toyota Land Cruiser поставил новый рекорд скорости

Налетай, на Центральном рынке появилось полезное лакомство Wo&Men

Налетай, на Центральном рынке появилось полезное лакомство

Отопление

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 